БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1356 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 337, вторую - 173, три и более - 704, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 142 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 870 922. Первую дозу вакцины получили 5 376 335, вторую - 4 864 567, три и более - 3 369 847, бустерную дозу после положительного результата теста - 260 173 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)