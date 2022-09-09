Праздник спорта, дружбы и хорошего настроения: в Баку проходит фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 9 сентября, на Приморском бульваре (за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига) в Баку проходит фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает в пятницу Trend.

В мероприятии принимают участие члены сборной команды по данной дисциплине, представители клуба "Ocaq Sport", а также многочисленные спортсмены из регионов республики.

Вначале прошло шествие с участием спортсменов, которое стартовало от территории рядом с ТЦ "Dеniz mall" и завершилось на площади за Кукольным театром имени Абдуллы Шаига.

На открытии фестиваля заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов отметил, что данный фестиваль впервые проводится в стране.

В фестивале принимают участие 23 команды из Баку и регионов Азербайджана.

Говоря о развитии в стране дисциплины "Гимнастика для всех", Эльнур Мамедов отметил, что в этом виде нет ограничений по возрасту и физической подготовке.

Как подчеркнул менеджер по международным связям Федерации гимнастики Азербайджана Мехман Алиев, в Федерацию входят девять гимнастических дисциплин, среди которых и "Гимнастика для всех".

Было отмечено, что во многих странах "Гимнастика для всех" очень популярна, в нашей стране данная дисциплина развивается с 2015 года.

Далее на мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На фестивале спортсмены представляют различные выступления, демонстрируя гармонию гимнастических элементов под яркое музыкальное сопровождение.

Фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех" собрал многочисленных зрителей, которые с огромным воодушевлением наблюдали за динамичными выступлениями гимнастов.

Фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех" стал настоящим праздником, и вызвал самые яркие эмоции, воспоминания от которых останутся как у гимнастов, так и у зрителей еще очень надолго.

По словам тренера по дисциплине "Гимнастика для всех" Руслана Эйвазова, фестиваль посвящен 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

"Фестиваль по данной гимнастической дисциплине проводится впервые. В нем участвуют 23 команды. Много команд из регионов страны. За последние годы дисциплина "Гимнастика для всех" приобрела большую популярность в Азербайджане. На данный момент в 19 регионах республики проходят тренировки по этому виду", - сказал Эйвазов.

"Гимнастика для всех" - это олицетворение хорошего настроения, здорового образа жизни и философии дружбы. Каждый человек может заниматься "Гимнастикой для всех", независимо от возраста, уровня физической подготовки.

(Фото: Заур Мустафаев)