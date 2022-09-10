Поездка в Карабах превзошла все наши ожидания - американский путешественник

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Трехдневная поездка в Карабах превзошла все наши ожидания.

Об этом сказал Trend в субботу американский путешественник Рам Франциско.

Он отметил, что красота здешней природы впечатляет.

«Это моя первая поездка в Азербайджан, в Карабах. Она стала для меня прекрасным опытом. Развитие инфраструктуры здесь, сдача в эксплуатацию за короткое время объектов вызывают восхищение. Потребуется время, чтобы Карабах стал туристическим направлением, но для этого есть огромный потенциал», - сказал американский путешественник.

(Перевод: Фидан Мустафаева)