Посольство Японии в Азербайджане организовало Фестиваль свечей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фестиваль свечей - очередное подтверждение теплых и дружеских отношений между Японией и Азербайджаном.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада.

«Главное значение этого фестиваля заключается в молитвах и пожеланиях о здоровье и мире для своих родных и близких. Мы очень рады провести этот фестиваль сегодня в сердце города Баку. На этой неделе мы отметили 30-летие наших дипломатических отношений с Азербайджаном. Этот праздник в очередной раз подтверждает теплые и дружеские отношения между нашими странами», - сказал посол.

Он добавил, что Фестиваль свечей в Баку стал вторым по масштабности проведения после фестиваля в Австралии.

Отметим, что сегодня в Баку состоялся Фестиваль свечей, проходящий в рамках «Года дружбы» между Японией и Азербайджаном в связи с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между странами.

Этот проект является частью Фестиваля свечей Нара, который проводится в префектуре Нара, процветающей 1300 лет назад столице. 20 тысяч горящих специальных свечей размещаются по всему парку Нара. Это мероприятие проводится ежегодно с 1999 года в течение 10 дней, а количество посетителей превышает 90 тысяч человек. Во время мероприятия в Баку планируется использовать 2100 свечей, специально привезенных из Японии.