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Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)

Общество Материалы 11 сентября 2022 15:12 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира, который пройдет в Софии (Болгария), сообщает Trend.

39-й чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 14 по 18 сентября 2022 года.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в групповых упражнениях - команда, в которую вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)
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