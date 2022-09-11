Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира, который пройдет в Софии (Болгария), сообщает Trend.

39-й чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 14 по 18 сентября 2022 года.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в групповых упражнениях - команда, в которую вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.