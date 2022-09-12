Безоперационная блефаропластика в ASTHETIK LAB

Plasma Pen (Plasma Pencil, Plasma Liner) - это небольшой аппарат, который помещается в руке. По виду напоминает ручку, маркер или эпилятор с иголкой на конце. Данный аппарат позволяет проводить процедуру безоперационной блефаропластики (подтяжку кожи век без хирургического вмешательства), корректировать морщины, растяжки, следы от акне, удалять пигментные пятна, избавлять от сосудистых звёздочек всего за 1 процедуру.

Plasma Pen- инновационный метод подтяжки кожи без хирургического вмешательства или наркоза. Косметологический аппарат Plasma Pen работает по принципу коагуляционной плазмы. Разряд подается через иглу на кожу пациента через воздушный зазор в 1-2 мм. Это бесконтактный способ воздействия. Во время процедуры косметолог может контролировать как величину обрабатываемой поверхности, так и глубину воздействия плазмы. Суть процедуры в том, что между иглой и поверхностью кожи создается дуга плазмы, напоминающая маленькую молнию. Эта дуга способна уничтожить нежелательные кожные образования, подтянуть кожу. Важно, что окружающие ткани не повреждаются. Заживление происходит очень быстро. Наконечник аппарата (игла) воздействует небольшими точками на определенном расстоянии друг от друга. В каждой точке происходит сублимация кожи. При этом не возникает кровотечения, и не повреждаются окружающие ткани. Под крошечными точками происходит заживление с одновременным сокращением кожи. Мелкие чешуйки отпадут через 5-7 дней, а максимальный эффект от плазменного воздействия станет заметен через 3-5 недель. Процедура выполняется под местной анестезией.

В течение месяца-двух после процедуры необходимо пользоваться солнцезащитными средствами минимум с SPF30 и избегать загара. Если вы прибегали к безоперационной блефаропластике при помощи Plasma Pen, нелишним будет ношение солнцезащитных очков. По мере заживления кожи ее плотность будет сокращаться, а упругий здоровый вид — восстанавливаться. На достижение максимального эффекта может уйти до трех недель после процедуры.

Клиника ASTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 800 специалистов.

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