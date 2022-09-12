Огорожена значительная часть тротуара у станции метро в одном из районов Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Огорожена значительная часть тротуара у станции метро в одном из районов Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, вчера была огорожена территория на улице Б. Вагабзаде у станции метро "Эльмляр Академиясы".

Несмотря на то, что на огороженном участке много лет были зеленые насаждения, в прошлом году сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана пересадили деревья в другое место.

Пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, отвечая в понедельник на вопрос Trend, отметила, что под землей на данном участке проходит кабель. «Поскольку в работе кабеля возникли неполадки, нужно было устранить проблему. Деревья были пересажены на другую территорию», - сказала она.

Через год эта территория была огорожена. Предполагается, что здесь будет построен новый объект.

Как сказал Trend начальник отдела по работе с органами территориального и местного самоуправления исполнительной власти Ясамальского района Хаган Теймуров, эта территория приватизирована, владелец собственности огородил участок, представив проект в связи со строительством в исполнительную власть Ясамальского района.

«Это частная территория и на нее есть документы. В настоящее время ведется работа по утверждению представленного владельцем проекта», - сказал Теймуров.

Он отметил, что предприниматель пока не ведет никаких строительных работ на территории.

«У него пока нет разрешения на строительство. После получения разрешения и одобрения проекта соответствующими ведомствами, он может вести там какие-либо строительные работы», - добавил Теймуров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)