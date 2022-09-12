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Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Общество Материалы 12 сентября 2022 13:00 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный юго-восточный ветер сменится вечером северо-западным ветром, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем - 25-28, в Баку ночью - 20-22, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 757 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 27-32, в горах ночью – 5-9, днем - 12-17 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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