Расим Мамедов об Авазе Зейналлы: Он годами вымогает у меня деньги

БАКУ /Trend/ - Аваз Зейналлы годами вымогает у меня деньги.

Как сообщает Trend, об этом сказал экс-глава компании "Baku Steel Company" Расим Мамедов о руководителе интернет-телевидения "Хурал" Авазе Зейналлы на судебном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям, состоявшемся по уголовному делу Мамедова.

По словам экс-главы компании, Аваз Зейналлы неоднократно угрожал ему.

"Аваз не журналист, а преступник. Он годами угрожает мне, вымогая деньги", - сказал Мамедов.

Гособвинитель, комментируя сказанное, заявил, что озвучена информация о действиях, содержащих признаки преступления, и в связи с этим должен быть составлен соответствующий акт с его представлением в Генпрокуратуру.

(Перевод: Нубар Кулузаде)