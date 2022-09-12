Первая помощь не является медицинской - специалист-эксперт Джаваншир Магеррамов

БАКУ/Trend/ - Первая помощь не является медицинской. Как сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом сказал специалист-эксперт министерства Джаваншир Магеррамов.

- Джаваншир муаллим, на что следует обратить внимание при оказании первой помощи пострадавшему?

- Первая помощь сама по себе является одновременно и простым, и сложным понятием. Каждый человек, конечно, в соответствии со своими способностями и возможностями, должен уметь оказать первую помощь. Обычно жизнь и здоровье пострадавшего зависят от оказания первой помощи лицами без специального медицинского образования, в порядке само- и взаимопомощи.

Хочу отметить, первая помощь не является медицинской. Она оказывается до прибытия медиков или доставки пострадавшего в больницу. Это поддержка пострадавшего без применения специального медицинского оборудования и лекарственных средств. Поэтому необходимо, чтобы каждому гражданину были известны сущность, принципы, правила и последовательность оказания первой помощи.

При оказании первой помощи главное, на что следует обратить внимание, – это место события, время и подход в организации помощи пострадавшему. Дело в том, что травмы (ушибы, надрывы (и разрывы) связок, вывихи, переломы костей, составляющих сустав и др) и несчастные случаи (солнечные ожоги, перегревание, отравление, утопление и др) бывают различными, как и «Первая помощь» и последующая «Скорая медицинская помощь».

- Как оказать первую помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи при сильном кровотечении или остановки сердца пострадавшего?

- Кровотечение - излияние крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенки. Наружное кровотечение вызвано травмой кожи, разрывом кровеносного сосуда, разрезом конечности или открытым переломом. Опасность представляет степень поражения и объем острой кровопотери. При артериальном, венозном, капиллярном и паренхиматозном кровотечении жизненно важным фактором является помощь, оказанная в возможно короткие сроки.

Во многих странах существуют определенные рекомендации, которые принимаются в случае остановки сердца и дыхания. Если произошла остановка кардиореспираторной системы, то принимается решение оказывать первую помощь по алгоритму проведения сердечно-легочной реанимации (комплекс мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций пострадавшего).

- Хотелось бы узнать о процедуре оказаная первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок...

- При переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок главным вопросом является правильная оценка состояния пострадавшего и точный предварительный внешний осмотр.

Если окружающие пострадавшего не обладают достаточным уровнем теоретических знаний и сформированных практических навыков по оказанию первой помощи, то им ни в коем случае нельзя пытаться вправлять вывих самостоятельно.

- Важные моменты, которые нужно знать при оказании первой помощи маленьким детям...

- При оказании первой помощи маленьким детям важно знать многие факторы. В экстремальных условиях первую помощь им должны оказать спасатели и медицинский персонал. Эвакуация (вывод) детей в безопасную зону рекомендуется в сопровождении их родственников (знакомых).

Не стоит забывать, что маленькие дети очень чувствительны и сразу могут почувствовать вашу неуверенность. Для того, чтобы завоевать доверие пострадавшего ребенка, рекомендуется сначала поговорить с человеком, которому он доверяет, по возможности с его родителями. Если родители верят вам, то это доверие передается и ребенку. Главная задача заключается в том, чтобы ребенок правильно понимал происходящее и что именно ему нужно делать.