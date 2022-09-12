Директорам школ поручено не требовать от учащихся приходить в школьной форме нового образца - миннауки и образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Нет никаких требований по введению школьной формы нового образца в 2022-2023 учебном году.

Об этом сообщили в понедельник в министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что директорам школ поручено не требовать от учащихся приходить в школу в форме нового образца.

В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем по этому поводу родители могут обратиться в колл-центр министерства науки и образования Азербайджана по номеру 146-6 и Управления образования по городу Баку - по номеру 146-1.

(Перевод: Фидан Мустафаева)