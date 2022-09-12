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В Азербайджане выявлены еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 80 человек

Общество Материалы 12 сентября 2022 16:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 80 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 76 случаев заражения коронавирусом, 80 человек вылечились, 3 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 817 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 805 709 человек вылечились, 9 857 – скончались, число активных больных составляет 2 372.

За последние сутки в стране проведены 1 916 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 195 841.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 80 человек
В Азербайджане выявлены еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 80 человек
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