В Азербайджане выявлены еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 80 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 76 случаев заражения коронавирусом, 80 человек вылечились, 3 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 817 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 805 709 человек вылечились, 9 857 – скончались, число активных больных составляет 2 372.

За последние сутки в стране проведены 1 916 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 195 841.

(Перевод: Фидан Мустафаева)