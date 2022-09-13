Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем - 25-29, в Баку ночью - 20-22, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 27-32, в горах ночью – 6-10, днем - 12-17 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)