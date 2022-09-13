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В Азербайджане выявлены еще 325 случаев заражения коронавирусом, вылечились 484 человека

Общество Материалы 13 сентября 2022 15:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 325 случаев заражения коронавирусом, вылечились 484 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 325 случаев заражения коронавирусом, 484 человека вылечились, 7 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 818 263 случая заражения коронавирусной инфекцией, 806 193 человека вылечились, 9 864 – скончались, число активных больных составляет 2 206.

За последние сутки в стране проведены 3 912 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 199 753.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 325 случаев заражения коронавирусом, вылечились 484 человека
В Азербайджане выявлены еще 325 случаев заражения коронавирусом, вылечились 484 человека
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