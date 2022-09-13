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Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Общество Материалы 13 сентября 2022 17:51 (UTC +04:00)
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 14 сентября и до утра 15 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 23-28 м/с.

Как сообщили Trend во вторник в Национальной службе гидрометеорологии, в районах Азербайджана с 14 сентября до утра 15 сентября местами прогнозируются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах ожидаются ливни, возможен град. Скорость западного ветра составит 15-20, местами - 25-30 м/с.

Также ожидается повышение уровня воды в реках.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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