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Во второй Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны ставших шехидами азербайджанских военнослужащих (ВИДЕО)

Общество Материалы 13 сентября 2022 22:38 (UTC +04:00)
Во второй Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны ставших шехидами азербайджанских военнослужащих (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Во второй Аллее почетного захоронения в Баку проходят похороны азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокации Армении.

Как сообщает Trend, кадры с похорон распространились в соцсетях.

Отметим, что, по информации минобороны Азербайджана, ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих.

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