"День знаний" в Азербайджане в этом году торжественно отмечаться не будет - министерство

БАКУ /Trend/ - "День знаний" в Азербайджане в этом году торжественно отмечаться не будет. Руководству и педагогам общеобразовательных школ даны поручения в связи с этим.

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в среду в министерстве науки и образования Азербайджана.

«При предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью 12 и утром 13 сентября, погибли наши военнослужащие. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким шехидов, раненым желаем скорейшего исцеления. "День знаний" 15 сентября в торжественной обстановке отмечаться не будет. Первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме "Карабах - это Азербайджан!» - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)