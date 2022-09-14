Информация о том, что раненым азербайджанским военнослужащим срочно нужна кровь, не соответствует действительности - TƏBİB (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Центральном банке крови и его отделениях имеются достаточные запасы крови.

Об этом в среду сообщили Trend в TƏBİB, комментируя встречающиеся в соцсетях сообщения о том, что срочно нужна кровь азербайджанским военнослужащим, получившим ранения в ходе предотвращения провокации армянских ВС.

«Эта информация не соответствует действительности. Подобные сообщения, не имеющие под собой никаких оснований, вызывают волнение граждан. Учитывая это, призываем пользователей социальных сетей не пользоваться непроверенной информацией и ссылаться только на официальные данные. В настоящее время в Центральном банке крови и его отделениях имеются достаточные запасы крови», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)