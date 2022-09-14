В Азербайджане нет ограничений на доступ к TikTok и Telegram - министерство (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало информацию о якобы ограничении на доступ к социальным сетям в стране, в том числе о блокировке TikTok и Telegram.

В ответ на запрос Trend в министерстве сказали, что распространяемая информация не соответствует действительности.

"Министерство не вводило каких-либо ограничений в связи с интернет-ресурсами”, - сказали в ведомстве.

Отметим, что ранее распространилась информация о блокировке TikTok и Telegram в связи с ситуацией между Азербайджаном и Арменией в последние дни.

(Перевод: Нубар Кулузаде)