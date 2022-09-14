В Азербайджане выявлен еще 371 случай заражения коронавирусом, вылечились 508 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 371 случай заражения коронавирусом, 508 человек вылечились, 9 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 818 634 случая заражения коронавирусной инфекцией, 806 701 человек вылечился, 9 873 – скончались, число активных больных составляет 2 060.

За последние сутки в стране проведены 3 664 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 203 417.

(Перевод: Нубар Кулузаде)