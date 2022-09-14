БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 613 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 567, вторую - 202, три и более - 711, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 133 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 877 095. Первую дозу вакцины получили 5 378 186, вторую - 4 865 380, три и более - 3 372 838, бустерную дозу после положительного результата теста - 260 691 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)