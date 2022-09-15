Онлайн-продажа льготного жилья в Баку отложена (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В процессе продажи льготных квартир во Втором жилом комплексе Ясамальского района Баку возникла техническая проблема. Процесс отложен.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана Фариман Гурбанлы.

Он отметил, что ведется работа по устранению проблемы, гражданам будет предоставлена ​​дополнительная информация о выборе жилья.

Напомним, что начало процесса продажи льготного жилья было запланировано на 11:00 сегодняшнего дня. На продажу выставляются 815 квартир в 18 зданиях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)