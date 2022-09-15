Азербайджан показал наилучшие результаты по вакцинации населения в регионе

БАКУ /Trend/ - В регионе Южного Кавказа и стран Центральной Азии Азербайджан показал наилучшие результаты по вакцинации населения.

Об этом сказал старший научный сотрудник, экономист Центра экономического и социального развития Эмин Мамедов в ходе 6-го форума «Перекалибровка динамики роста для инклюзивной и устойчивой экономики», сообщает в четверг Trend.

По его словам, в стране большинство заболевших коронавирусом приходится на долю женщин (54 процента).

«Азербайджан за шесть месяцев после объявления в стране карантина возвел 11 больниц модульного типа для лечения больных коронавирусом. Также страна оперативно открыла предприятия по производству средств защиты от вируса и гигиены, а в дальнейшем эти средства уже экспортировались», - сказал Мамедов.

Также он отметил, что Азербайджан оказал большую поддержку нуждающимся в вакцине странам, безвозмездно передав им сотни тысяч доз вакцины.

«Азербайджан в регионе Южного Кавказа и стран Центральной Азии показал наилучшие результаты по вакцинации населения. Более 80 процентов населения нашей страны уже вакцинированы как минимум двумя дозами вакцины», - сказал Мамедов.