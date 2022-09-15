Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди, северо-восточный ветер сменится днем умеренным юго-восточным, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 24-27, в Баку ночью - 19-21, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 28-32, в горах ночью – 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)