В Азербайджане выявлены еще 256 случаев заражения коронавирусом, вылечились 395 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 256 случаев заражения коронавирусом, 395 человек вылечились, 3 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 818 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 096 человек вылечились, 9 876 – скончались, число активных больных составляет 1 918.

За последние сутки в стране проведены 3 388 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 206 805.

(Перевод: Фидан Мустафаева)