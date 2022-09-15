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В Азербайджане выявлены еще 256 случаев заражения коронавирусом, вылечились 395 человек

Общество Материалы 15 сентября 2022 16:43 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 256 случаев заражения коронавирусом, вылечились 395 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 256 случаев заражения коронавирусом, 395 человек вылечились, 3 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 818 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 096 человек вылечились, 9 876 – скончались, число активных больных составляет 1 918.

За последние сутки в стране проведены 3 388 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 206 805.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 256 случаев заражения коронавирусом, вылечились 395 человек
В Азербайджане выявлены еще 256 случаев заражения коронавирусом, вылечились 395 человек
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