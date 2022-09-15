БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 385 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 460, вторую - 199, три и более - 596, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 130 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 878 480. Первую дозу вакцины получили 5 378 646, вторую - 4 865 579, три и более - 3 373 434, бустерную дозу после положительного результата теста - 260 821 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)