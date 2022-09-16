Азербайджанская диаспора в скандинавских странах выразила протест против военной провокации Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Норвегии обратилась в официальные учреждения страны, посольства и местные СМИ в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, заявление, подписанное координатором по Норвегии Координационного совета азербайджанцев Скандинавии Рамилем Алиевым и председателем Молодежной организации азербайджанцев Норвегии (NAYO) Фаризом Рзаевым, направлено в парламент Норвегии, отдел внешних связей парламента, премьер-министру, в МИД страны, посольства США, Франции и России в Норвегии, газеты «Aftenposten» и «V.G».

Азербайджанская община Финляндии также выразила протест против широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном. В заявлении, подписанном председателем молодежной организации и координатором по Финляндии Координационного совета азербайджанцев Скандинавии Ульвией Джаббаровой, говорится, что при пресечении военной провокации, совершенной Арменией и создавшей препятствия установлению мира на Южном Кавказе, погибли азербайджанские военнослужащие.

Ассоциация Швеция-Азербайджан направила обращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы и "Дом Европы" в связи с широкомасштабной провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

В заявлении, подписанном главой ассоциации Надиром Холленбрандом и адресованном депутатам ПАСЕ и представителям "Дома Европы", содержится подробная информация об очередной военной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, и подчеркнуто, что вся ответственность за провокацию, конфликт и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.