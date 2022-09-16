Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный южный ветер.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 25-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем на высокогорных территориях возможны кратковременные дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 28-33, в горах ночью – 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)