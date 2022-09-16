Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)

Начался учебный год, а вместе с ним и бесконечная череда занятий. Презентации, рефераты, доклады, поиск информации, мультимедийные занятия – вот часть задач, для которых точно понадобится ноутбук.

Какие параметры важны для ноутбука для учебы

В первую очередь смотрим на размер и разрешение. Главное – здоровье. Продолжительная работа за экраном может сказаться на зрении, поэтому не стоит экономить на себе.

Размер экрана

Как часто вам или ребенку нужно будет носить гаджет с собой? Чем больше экран, тем, соответственно, тяжелее будет гаджет. А еще он будет занимать много места. Поэтому оптимально выбирать что-то среднее – не сильно большой для удобства транспортировки, но и не сильно маленький, чтобы удобно было работать за ноутбуком. Средний размер – 15,6 дюймов. Лэптопы с большим размером экрана подходят для стационарной работы. Для постоянных перемещений лучше всего выбрать ультрабук с экраном 13-14 дюймов.

Разрешение экрана

Наиболее подходящее разрешение для ноутбука для учебы – Full HD (1920*1080). Современные модели с меньшим разрешением и не делают, а характеристики выше вы вряд ли заметите на небольшом экране. Исключение составляет творчество. Если вы занимаетесь дизайном, архитектурой, моделированием или монтажем видео, то лучше брать экран с разрешением побольше.

Процессор

На учебном ноутбуке можно сэкономить и выбрать модель с не самой высокой производительностью, однако и самые бюджетные варианты лучше отбросить.

Выбирайте Pentium последних поколений или Core i3. Модели дороже созданы для работы, а для учебы хватит скорости и этих процессоров.

Видеокарта

Так как мы выбираем ноутбук для учебы, повышенных требований здесь нет. Достаточно встроенной видеокарты без заморочек. Дискретная карты – отдельная – нужна для высоких требований к производительности и качеству картинки, но такие модели будут стоить на порядок дороже.

Оперативная память

Чем больше оперативной памяти, тем лучше. Для выполнения базовых задач и просмотра видео достаточно 4-8 Гб. Эту характеристику можно расширить, если в ноутбуке есть дополнительный слот для памяти. Узнать об этом можно на сайте производителя или в видеообзорах конкретной модели. Если дополнительный слот есть, то достаточно покупать с 4 Гб оперативной памяти, а потом добавить в слот еще 4 Гб.

Накопитель

Выбирайте SSD, так как он работает быстрее, ноутбук загружается за 10-20 секунд, работает бесшумно. Рекомендуем минимальный объем 256. 512 и выше – лучше. Модели с HDD рассматривайте только, если в ноутбуке есть и SSD, а первый будет использоваться только для хранения тяжелых файлов, не требующих высокой скорости доступа.

Автономность

Ноутбук для учебы обязательно должен быть портативным. Вы и ваши дети сможете использовать его дома, на учебе, в транспорте. Чем дольше гаджет держит батарею, тем лучше. Чаще всего аккумулятора хватает на 4-5 часов работы. Некоторые производители заявляют до 10 часов работы, но стоит понимать, что при подключенном интернете, просмотре видео и использовании программ время работы сокращается.

На чем можно сэкономить при выборе ноутбука для учебы?

Мощность звука. Достаточно обычных встроенных колонок, если вы не собираетесь показывать фильмы на аудиторию с ноутбука. В любом случае, всегда можно подключить внешние источники звука.

Дисковод. Как показывает практика, классические диски уходят в небытие. Сейчас достаточно обычной USB-флешки, да и их уже заменяют облачные хранилища данных.

Слот для карты памяти. Сегодня он тоже не нужен. А если понадобится, то можно найти переходник или другой способ для передачи информации.

Пакет программ. Офисный пакет программ доступен в формате гугл-приложений: документы, презентации, почта, редакторы и проч. Пользоваться всем можно и без доступа в интернет.

Пусть учеба будет в радость. А ноутбуки всегда найдутся на Umico Market!