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Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)

Общество Материалы 16 сентября 2022 14:14 (UTC +04:00)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)

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Начался учебный год, а вместе с ним и бесконечная череда занятий. Презентации, рефераты, доклады, поиск информации, мультимедийные занятия – вот часть задач, для которых точно понадобится ноутбук.

Какие параметры важны для ноутбука для учебы

В первую очередь смотрим на размер и разрешение. Главное – здоровье. Продолжительная работа за экраном может сказаться на зрении, поэтому не стоит экономить на себе.

Размер экрана

Как часто вам или ребенку нужно будет носить гаджет с собой? Чем больше экран, тем, соответственно, тяжелее будет гаджет. А еще он будет занимать много места. Поэтому оптимально выбирать что-то среднее – не сильно большой для удобства транспортировки, но и не сильно маленький, чтобы удобно было работать за ноутбуком. Средний размер – 15,6 дюймов. Лэптопы с большим размером экрана подходят для стационарной работы. Для постоянных перемещений лучше всего выбрать ультрабук с экраном 13-14 дюймов.

Разрешение экрана

Наиболее подходящее разрешение для ноутбука для учебы – Full HD (1920*1080). Современные модели с меньшим разрешением и не делают, а характеристики выше вы вряд ли заметите на небольшом экране. Исключение составляет творчество. Если вы занимаетесь дизайном, архитектурой, моделированием или монтажем видео, то лучше брать экран с разрешением побольше.

Процессор

На учебном ноутбуке можно сэкономить и выбрать модель с не самой высокой производительностью, однако и самые бюджетные варианты лучше отбросить.

Выбирайте Pentium последних поколений или Core i3. Модели дороже созданы для работы, а для учебы хватит скорости и этих процессоров.

Видеокарта

Так как мы выбираем ноутбук для учебы, повышенных требований здесь нет. Достаточно встроенной видеокарты без заморочек. Дискретная карты – отдельная – нужна для высоких требований к производительности и качеству картинки, но такие модели будут стоить на порядок дороже.

Оперативная память

Чем больше оперативной памяти, тем лучше. Для выполнения базовых задач и просмотра видео достаточно 4-8 Гб. Эту характеристику можно расширить, если в ноутбуке есть дополнительный слот для памяти. Узнать об этом можно на сайте производителя или в видеообзорах конкретной модели. Если дополнительный слот есть, то достаточно покупать с 4 Гб оперативной памяти, а потом добавить в слот еще 4 Гб.

Накопитель

Выбирайте SSD, так как он работает быстрее, ноутбук загружается за 10-20 секунд, работает бесшумно. Рекомендуем минимальный объем 256. 512 и выше – лучше. Модели с HDD рассматривайте только, если в ноутбуке есть и SSD, а первый будет использоваться только для хранения тяжелых файлов, не требующих высокой скорости доступа.

Автономность

Ноутбук для учебы обязательно должен быть портативным. Вы и ваши дети сможете использовать его дома, на учебе, в транспорте. Чем дольше гаджет держит батарею, тем лучше. Чаще всего аккумулятора хватает на 4-5 часов работы. Некоторые производители заявляют до 10 часов работы, но стоит понимать, что при подключенном интернете, просмотре видео и использовании программ время работы сокращается.

На чем можно сэкономить при выборе ноутбука для учебы?

  • Мощность звука. Достаточно обычных встроенных колонок, если вы не собираетесь показывать фильмы на аудиторию с ноутбука. В любом случае, всегда можно подключить внешние источники звука.
  • Дисковод. Как показывает практика, классические диски уходят в небытие. Сейчас достаточно обычной USB-флешки, да и их уже заменяют облачные хранилища данных.
  • Слот для карты памяти. Сегодня он тоже не нужен. А если понадобится, то можно найти переходник или другой способ для передачи информации.
  • Пакет программ. Офисный пакет программ доступен в формате гугл-приложений: документы, презентации, почта, редакторы и проч. Пользоваться всем можно и без доступа в интернет.

Пусть учеба будет в радость. А ноутбуки всегда найдутся на Umico Market!

Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
Как выбрать ноутбук для учебы (ФОТО)
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