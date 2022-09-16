Расследуется информация в связи с высказываниями брата шехида Сабухи Ахмедова - генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Расследуется информация, озвученная в первом и втором видеороликах в соцсети брата шехида Сабухи Ахмедова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана в ответ на запрос Trend, органами прокуратуры проводится расследование в связи с высказываниями брата шехида Сабухи Ахмедова - Санана Ахмедова в первом видео.

В то же время полностью и всесторонне изучается информация в связи со вторым видео, распространенным в социальных сетях Сананом Ахмедовым.

«Общественности будет предоставлена подробная информация о результатах расследования. Просим представителей медиа и пользователей социальных сетей избегать распространения неуточненной информации по этому вопросу», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)