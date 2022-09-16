БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 945 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 252, вторую - 135, три и более - 478, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 80 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 879 425. Первую дозу вакцины получили 5 378 898, вторую - 4 865 714, три и более - 3 373 912, бустерную дозу после положительного результата теста - 260 901 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)