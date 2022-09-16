Генпрокуратура Азербайджана о распространившемся в соцсетях видеообращении брата шехида (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Органами прокуратуры проводится полное и всестороннее расследование по всем обстоятельствам, касающимся распространившегося в социальных сетях видео, в котором брат шехида Сабухи Ахмедова - Санан Ахмедов говорит, что его брат дал взятку в размере 6 тысяч манатов, чтобы попасть в подразделение «коммандо», а также по другому видео, где он опровергает сказанное. Как сообщило министерство обороны, была организована встреча с Сананом Ахмедовым с подробной беседой на беспокоящую его тему.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, передает в пятницу Trend.

Отмечается, что будет обеспечено привлечение к ответственности виновных в связи с видео Санана Ахмедова лиц.

"Доводим до сведения общественности, представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей, что распространение не уточненной официальными источниками информации о проводимом расследовании недопустимо и влечет установленную законодательством ответственность. Дополнительная информация о результатах расследования будет предоставлена общественности", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)