Состоялся Шушинский тюркский бизнес-форум (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 сентября состоялся Шушинский тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию Карабахского региона. Форум прошел при поддержке Организации тюркских государств, турецкой Торгово-промышленной палаты, министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в пятницу в Агентстве по развитию МСБ.

Помимо Азербайджана, в мероприятии приняли участие представители 4 постоянных членов Организации тюркских государств (Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) и государственных структур Венгрии в статусе наблюдателя в Организации, а также представители других структур, дипломатического корпуса, бизнесмены.

Цель форума - дальнейшее углубление экономических, деловых и инвестиционных связей между тюркскими государствами, содействие диалогу между предпринимателями, представление иностранным бизнесменам экономического и инвестиционного потенциала Карабахского региона.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

В форуме приняли участие министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, президент турецкой Торгово-промышленной палаты и Ассоциации палат и бирж Турции М.Рифат Хисарджиклиоглу, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, председатель Совета Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубанычбек Касымалиев, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Фарходжон Тошпулатов. Были обсуждены вопросы экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между тюркскими государствами, участия бизнес-структур тюркоязычных стран в восстановлении и развитии освобожденных территорий Азербайджана, участники поделились своими мнениями о возможностях сотрудничества в этой сфере и партнерстве в государственно-частном секторе.

На специальной сессии “Возможности инвестиций в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах”, состоявшейся в рамках мероприятия, выступили специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства развития экономических зон Эльшад Нуриев.

На мероприятии были проведены двусторонние встречи по таким секторам, как ”зеленая" инфраструктура, сельское хозяйство, продовольствие, возобновляемая энергия, текстиль, туризм, горнодобывающая промышленность, ИКТ.

Затем было подписано соглашение между Советом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана о создании азербайджано-кыргызского бизнес-совета, утверждена дорожная карта по реализации совместных мероприятий между Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана и Агентством по развитию МСБ Азербайджана. Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Общественным объединением ”Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане“ и турецкой компанией "Kut Ticarət", ООО ”Бакинская текстильная фабрика“ и турецкой Группой компаний İnmak.

Участники форума также ознакомились в городе Шуша с Шушинской крепостью, Джыдыр дюзю, мавзолеем Вагифа, расстрелянными армянскими оккупантами бюстами известных личностей Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)