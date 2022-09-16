Команда Азербайджана вышла в финал ЧМ по художественной гимнастике в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал 39-го чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария) в программе с тремя лентами и двумя мячами, сообщает в пятницу Trend.

В состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан и Зейнаб Гумматова.

В ходе третьего дня чемпионата прошли квалификационные соревнования у групповых команд. За упражнения с тремя лентами и двумя мячами команда Азербайджана получила 29.250 балла, заняв 4 место в квалификации и тем самым пройдя в финал.

Отметим, что за композицию с пятью обручами команда получила от судей 30.000 балла. Результат в многоборье (сумма за два упражнения) составил 59.250 балла (9 место).

Напомним, что 14-18 сентября в Софии проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в групповых упражнениях - команда, в которую вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

По итогам соревнований в первые два дня чемпионата Зохра Агамирова выступила в финале упражнения с обручем, где заняла шестую позицию, и в финале программы с лентой, расположившись на пятой позиции. Также ей предстоит выступить в финале многоборья.