В воскресенье в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, прогнозируется южный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 25-29, в Баку ночью - 21-23, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ночью и утром туман, прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 30-35, в горах ночью – 5-9, днем - 12-17 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)