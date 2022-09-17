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В Азербайджане выявлены еще 214 случаев заражения коронавирусом, вылечились 265 человек

Общество Материалы 17 сентября 2022 17:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 214 случаев заражения коронавирусом, вылечились 265 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 214 случаев заражения коронавирусом, 265 человек вылечились, трое - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 819 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 807 698 человек вылечились, 9 884 – скончались, число активных больных составляет 1 756.

За последние сутки в стране проведены 3 311 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 213 045.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 214 случаев заражения коронавирусом, вылечились 265 человек
В Азербайджане выявлены еще 214 случаев заражения коронавирусом, вылечились 265 человек
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