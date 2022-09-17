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В связи с распространившимися в соцсетях видеокадрами проводится расследование - Гепрокуратура Азербайджана

Общество Материалы 17 сентября 2022 20:01 (UTC +04:00)
В связи с распространившимися в соцсетях видеокадрами проводится расследование - Гепрокуратура Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - В связи с широкомасштабной провокацией, совершенной 12-14 сентября текущего года вооруженными силами Армении в направлении Дашкесанского, Кяльбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов азербайджано-армянской границы, Вооруженными силами Азербайджана были приняты необходимые меры для пресечения этих незаконных действий, предотвращения военной угрозы против территории и суверенитета Азербайджана.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана, в соцсетях распространились фото- и видеокадры касательно предполагаемых незаконных действий азербайджанских военнослужащих в отношении трупов армянских военнослужащих, а также бесчеловечного обращения с задержанными провокаторами.

Военная прокуратура Азербайджанской Республики проводит полное и всестороннее расследование подлинности видеозаписей, а также того, когда и где они были сняты, устанавливаются личности военнослужащих, а также другие обстоятельства, важные для установления истины.

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