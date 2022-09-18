Команда Азербайджана завоевала "бронзу" чемпионата мира по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" 39-го чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария) в программе с тремя лентами и двумя мячами, сообщает в воскресенье Trend.

В состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан и Зейнаб Гумматова.

За упражнения с тремя лентами и двумя мячами команда Азербайджана получила от судей 30.750 балла, заняв третье место. Первое место заняла команда Болгарии, на втором – команда Италии.

Напомним, что 14-18 сентября в Софии прошел чемпионат мира по художественной гимнастике. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в групповых упражнениях - команда, в которую вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

Зохра Агамирова выступила в финале упражнения с обручем, где заняла шестую позицию, в финале программы с лентой, расположившись на пятой позиции. Также азербайджанская грация выступила в финале многоборья, заняв 13 позицию.