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В UNEC у преподавателей, ведущих занятия почасовой оплате, зарплата поднялась на 50 процентов

Общество Материалы 19 сентября 2022 11:22 (UTC +04:00)
В UNEC у преподавателей, ведущих занятия почасовой оплате, зарплата поднялась на 50 процентов

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БАКУ/Trend/ - В UNEC в целях повышения социального благосостояния, улучшения материального положения и стимулирования деятельности преподавателей, ведущих занятия почасовой оплате, повышена зарплата.

Ученый совет UNEC принял решение о повышении суммы заработной платы преподавателям за занятия, проводимым почасовой оплате (исключая ISE, центр САБАХ, МЦДМ, Школу бизнеса UNEC) с 2022/2023 учебного года на 50 процентов. В Центре докторантуры и магистратуры размер оплаты закаждый час, проводимый почасовой оплате, повышен от 22 маната до 27 манатов.

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