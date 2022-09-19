В UNEC у преподавателей, ведущих занятия почасовой оплате, зарплата поднялась на 50 процентов

БАКУ/Trend/ - В UNEC в целях повышения социального благосостояния, улучшения материального положения и стимулирования деятельности преподавателей, ведущих занятия почасовой оплате, повышена зарплата.

Ученый совет UNEC принял решение о повышении суммы заработной платы преподавателям за занятия, проводимым почасовой оплате (исключая ISE, центр САБАХ, МЦДМ, Школу бизнеса UNEC) с 2022/2023 учебного года на 50 процентов. В Центре докторантуры и магистратуры размер оплаты закаждый час, проводимый почасовой оплате, повышен от 22 маната до 27 манатов.