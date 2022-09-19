В минздраве Азербайджана состоялась встреча с делегацией Оценочной миссии ВОЗ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения состоялась встреча с находящейся до 23 сентября с рабочим визитом в Азербайджане делегацией Оценочной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, за прошедшие 30 лет проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества, успешно реализован ряд проектов на страновом, региональном и глобальном уровнях.

Напомнив о встрече директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Генри Клюге с Президентом Ильхамом Алиевым и представителями министерства здравоохранения в ходе официального визита в Азербайджан, Теймур Мусаев выразил уверенность, что визит главы авторитетной организации здравоохранения в нашу страну поспособствует дальнейшему развитию связей..

В своей речи министр отметил работу, проведенную Азербайджаном по борьбе с COVID-19, а также помощь страны и ее инициативы в этом контексте в международной плоскости. Было подчеркнуто, что глобальный вклад Азербайджана в борьбу с пандемией коронавируса также высоко оценил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Теймур Мусаев подчеркнул активность азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения в работе по улучшению и модернизации национального здравоохранения.

Выразив признательность за теплый прием, сотрудник представительства Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Халил Ибрагим отметил, что за последние 5 лет в Азербайджане были предприняты важные усилия по преобразованию системы здравоохранения с целью его укрепления и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Было подчеркнуто, что укрепление первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) является жизненно важным и неизменным приоритетом ВОЗ в Азербайджане. Кроме того, он отметил, что представительство ВОЗ в нашей стране поддерживает правительство Азербайджана в таких областях, как готовность и реагирование на COVID-19, профилактика инфекций и контроль над ними, система экстренной медицинской помощи, психическое здоровье и психосоциальная поддержка в чрезвычайных ситуациях и др.

Отметим, что цели Оценочной миссии ВОЗ - проанализировать контекст и ресурсы различных структур и функций системы здравоохранения для обеспечения успешного планирования поддержки ВОЗ в области развития кадровых ресурсов здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, больничного обслуживания и сестринского ухода в Азербайджане; внести свой вклад в видение будущей организации первичной медико-санитарной помощи в Азербайджане посредством рекомендаций для текущего демонстрационного проекта ПМСП; планировать и определять поддержку и техническую помощь ВОЗ в области развития кадровых ресурсов здравоохранения посредством встреч в медицинских и сестринских учебных заведениях; провести оценку предоставления больничных услуг, посетив государственные и частные больницы и др.