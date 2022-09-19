Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится днем умеренным юго-восточным, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 27-30, в Баку ночью - 21-23, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем на высокогорных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 30-35, в горах ночью – 9-14, днем - 14-18 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)