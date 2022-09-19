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В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 19 сентября 2022 17:37 (UTC +04:00)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Военно-морских силах проводятся командно-штабные учения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На брифинге в связи с началом учений командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров заслушал доклады о ходе учений и предстоящих задачах.

Было отмечено, что основной целью учений является совершенствование практических навыков командиров и штабных офицеров по оперативному принятию решений и эффективному применению имеющихся сил в различных условиях, возникающих при организации и ведении боя, в том числе повышение знаний и навыков личного состава.

В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводятся командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
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