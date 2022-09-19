ВОЗ направила экспертную миссию в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет в системе здравоохранения Азербайджана были проведены значительные изменения в целях укрепления системы здравоохранения и достижения универсального медицинского обеспечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно поддерживает Азербайджан в этой сфере, тесно сотрудничая с местными партнерами.

Как сообщили Trend в понедельник в представительстве ВОЗ в Азербайджане, в рамках этой поддержки в Азербайджан направлена экспертная миссия с целью оценки потребностей и определения направлений поддержки в сфере первичной медико-санитарной помощи, стационарного обслуживания и обучения медицинских работников. В состав миссии входят девять международных экспертов и восемь медицинских специалистов офиса ВОЗ в Азербайджане.

В первый день визита эксперты встретились с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым и обсудили планы по деятельности миссии и оказанию технической помощи стране. Эксперты планируют провести встречи в Азербайджанском медицинском университете, Государственном институте повышения квалификации врачей, медицинских колледжах города Баку и Главном центре здравоохранения Баку. Кроме того, запланировано посещение 10 государственных и частных больниц и центров первичной медико-санитарной помощи, расположенных в городе Баку и Шамахинском районе. Миссия завершит свою работу 23 сентября.

ВОЗ реализует ряд проектов для поддержки усилий Азербайджана по укреплению системы здравоохранения и повышению потенциала для эффективного выявления и предотвращения чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Данная миссия является частью постоянной поддержки ВОЗ системе здравоохранения Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)