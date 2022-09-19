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Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)

Общество Материалы 19 сентября 2022 21:26 (UTC +04:00)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)

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Горские евреи отметили день родного языка джуури.

Община горских евреев разрабатывает мобильное приложение на языке джуури - одном из самых редких в мире. Запуск планируется на осень следующего года, передает Trend.

О приложении рассказали участникам онлайн-марафона языка горских евреев. Организатором мероприятия, в котором приняли участие члены общины, представители органов власти и общественных организаций России, Израиля, Азербайджана и США, деятели науки и культуры, педагоги и общественные деятели, выступил фонд СТМЭГИ. Среди наиболее видных участников - депутат Милли меджлиса - Анатолий Рафаилов, заммэра Хадеры Натан Левиев, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин, а также главный раввин горских евреев Янив Нафталиев.

"С приветственной речью выступил президент благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он рассказал о проектах фонда, направленных на сохранение языка джуури, и выразил благодарность всем, кто этим занимается. В конце выступления Герман Захарьяев призвал всех членов общины общаться дома на родном языке, так как это является обязательным условием для передачи джуури следующим поколениям", - рассказали в фонде.

Так, Захарьяев рассказал о полученном Президентском гранте на программы по сохранению языка и предложил учредить Всемирный день джуури. В эту дату планируется проводить конференции, концерты и литературные вечера на джуури. Цель - объединить представителей общины вокруг идеи сохранения родного языка и привлечь внимание молодежи к этой проблеме.

В СТМЭГИ напомнили, что одна из важнейших задач в деле сохранения языка джуури — организовать обучение детей. В Москве функционируют кружки, где дети и подростки изучают родной язык.

"По итогам марафона в Программу сохранения и изучения языка джуури были внесены изменения, направленные на повышение эффективности работы по популяризации языка джуури. Обновленная программа доступна в разделе "Библиотека" на сайте фонда СТМЭГИ. В частности, участники предложили развивать медиа на джуури: озвучивать фрагменты фильмов, записывать информационные и развлекательные программы на джуури, создать фонд аудиозаписей пожилых носителей языка", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, по рекомендации Института языкознания Российской академии наук в Программу был также добавлен проект "Языковое гнездо". Основная идея инициативы заключается в том, что пожилые носители языка после определенной педагогической подготовки занимаются с детьми. "Это в какой-то степени детский сад, где дети знакомятся на родном языке с традициями своего народа, с его бытом. Проект уже доказал свою эффективность в США и Финляндии, а теперь активно реализуется в Карелии", - пояснила представитель академии Татьяна Агрант.

Участники конференции высказались за как можно скорейший выпуск мобильного приложения, с помощью которого можно учить язык джуури.

"Работа над ним уже активно ведется. Планируется, что данный проект будет завершен к сентябрю следующего года", - объяснили в фонде.

Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения. Но, как пояснили в "СТМЭГИ", в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".

Горские евреи — это одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе и в восточной части Закавказья (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). В настоящее время большая часть этноса, насчитывающего 120-150 тыс. человек, проживает в Израиле. Также общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Австрии, США и Канаде. Известными представителями горско-еврейского этноса сейчас являются предприниматель Год Нисанов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, музыковед Манашир Якубов, эстрадная певица Жасмин, актриса Виктория Исакова.

Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
Фонд СТМЭГИ провел третий международный фестиваль языка горских евреев (ФОТО)
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