Продолжаются работы по восстановлению пострадавших от пожаров лесных территорий (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сухие деревья и кустарники, которые сгорели и перестали биологически развиваться, очищаются и вывозятся организованными бригадами с лесных территорий Шабранского, Сиязанского, Губинского, Хачмазского, Габалинского, Огузского и Загатальского районов.

По словам представителя службы развития лесов Джаббара Гарибова, в осенний лесовосстановительный сезон на участках, приведенных в готовность после расчистки сгоревших территорий, будут проводиться мероприятия по лесовосстановлению.

Гарибов отмечает, что поскольку природа обладает свойством самовосстановления, на некоторых из сгоревших лесных территорий наблюдается естественный процесс восстановления – к примеру, на территории Шабранского района уже начался процесс естественного восстановления леса, пострадавшего от пожара.