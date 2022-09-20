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Продолжаются работы по восстановлению пострадавших от пожаров лесных территорий (ФОТО)

Общество Материалы 20 сентября 2022 15:50 (UTC +04:00)
Продолжаются работы по восстановлению пострадавших от пожаров лесных территорий (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Сухие деревья и кустарники, которые сгорели и перестали биологически развиваться, очищаются и вывозятся организованными бригадами с лесных территорий Шабранского, Сиязанского, Губинского, Хачмазского, Габалинского, Огузского и Загатальского районов.

По словам представителя службы развития лесов Джаббара Гарибова, в осенний лесовосстановительный сезон на участках, приведенных в готовность после расчистки сгоревших территорий, будут проводиться мероприятия по лесовосстановлению.

Гарибов отмечает, что поскольку природа обладает свойством самовосстановления, на некоторых из сгоревших лесных территорий наблюдается естественный процесс восстановления – к примеру, на территории Шабранского района уже начался процесс естественного восстановления леса, пострадавшего от пожара.

Продолжаются работы по восстановлению пострадавших от пожаров лесных территорий (ФОТО)
Продолжаются работы по восстановлению пострадавших от пожаров лесных территорий (ФОТО)
Продолжаются работы по восстановлению пострадавших от пожаров лесных территорий (ФОТО)
Продолжаются работы по восстановлению пострадавших от пожаров лесных территорий (ФОТО)
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