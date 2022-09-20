В Азербайджане выявлены еще 259 случаев заражения коронавирусом, вылечились 312 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 259 случаев заражения коронавирусом, 312 человек вылечились, 7 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 819 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 808 362 человека вылечились, 9 893 – скончались, число активных больных составляет 1 592.

За последние сутки в стране проведены 3 856 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 221 407.

(Перевод: Фидан Мустафаева)