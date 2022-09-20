БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1190 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 248, вторую - 212, три и более - 648, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 82 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 882 596. Первую дозу вакцины получили 5 379 639, вторую - 4 866 244, три и более -3 375 569, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 144 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)