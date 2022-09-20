Оплачивайте в GooglePayкартами YeloVisa и получайте скидки

БАКУ /Trend/ - ОплачиватьчерезGooglePay картамиYeloVisa не
только удобно, но и выгодно. Каждый, кто добавит карту YeloVisa в
GoogleWallet, получит у партнеров скидки до 20%. Совершайте
бесконтактные платежи и воспользуйтесь специальными предложениями в
ресторанах, медицинских центрах, магазинов одежды, электроники и
других торговых точках, количество которых насчитывается до сотни.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.paycity.az.
Стоит отметить, что платежи через GooglePay можно совершать только с помощью устройств с операционной системой Android, поддерживающих технологию NFC. Для этого достаточно скачать приложение GoogleWallet и добавить любую карту YeloVisaсогласно инструкции.
Загрузить Google Wallet можно по ссылке: bit.ly/yelogw
Заказать Yeloкарту: https://bit.ly/ylpun
Также, помимо скидок, держатели карт Yelo продолжают зарабатывать высокие кэшбэки до 5% по отдельным категориям. И даже если категория не выбрана, они все равно автоматически получают до 1% стандартного кэшбэка за каждый платеж (покупки внутри страны онлайн- и через POS-терминалы).
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Yelo Bank – Яркий банкинг!