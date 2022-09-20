...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Оплачивайте в GooglePayкартами YeloVisa и получайте скидки

Общество Материалы 20 сентября 2022 19:48 (UTC +04:00)
Оплачивайте в GooglePayкартами YeloVisa и получайте скидки

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - ОплачиватьчерезGooglePay картамиYeloVisa не только удобно, но и выгодно. Каждый, кто добавит карту YeloVisa в GoogleWallet, получит у партнеров скидки до 20%. Совершайте бесконтактные платежи и воспользуйтесь специальными предложениями в ресторанах, медицинских центрах, магазинов одежды, электроники и других торговых точках, количество которых насчитывается до сотни. Более подробную информацию можно получить на сайте www.paycity.az.

Стоит отметить, что платежи через GooglePay можно совершать только с помощью устройств с операционной системой Android, поддерживающих технологию NFC. Для этого достаточно скачать приложение GoogleWallet и добавить любую карту YeloVisaсогласно инструкции.

Загрузить Google Wallet можно по ссылке: bit.ly/yelogw
Заказать Yeloкарту: https://bit.ly/ylpun

Также, помимо скидок, держатели карт Yelo продолжают зарабатывать высокие кэшбэки до 5% по отдельным категориям. И даже если категория не выбрана, они все равно автоматически получают до 1% стандартного кэшбэка за каждый платеж (покупки внутри страны онлайн- и через POS-терминалы).

Есть дополнительные вопросы об онлайн-заказе карты или кредите? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Лента

Лента новостей

Читать все новости