Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный северо-восточный ветер сменится вечером северо-западным, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем - 26-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит днем 70-80, вечером - 35-40 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем на высокогорных территориях возможны грозовые дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер порывистый восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 30-35, в горах ночью – 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)